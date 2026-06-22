Участники программы «Время героев» присоединились к акциям ко Дню памяти и скорби

Участники программы «Время героев» присоединились к всероссийским акциям ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщается в Telegram-канале кадровой программы.



Отмечается, что первый и второй потоки программы приняли участие в патриотических акциях «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Мероприятия продолжили преемственность поколений защитников Отечества.

Герой России, кавалер ордена Мужества Эдуард Казымов отметил, что акции направлены на сохранение памяти. По его мнению, они выражают уважение и благодарность поколению победителей.

«Это не просто страницы учебника – это личная история каждой семьи. Наша общая задача – чтить память героев и передавать ее будущим поколениям. Пока мы помним, наши герои остаются с нами в одном строю. Светлая память павшим и вечная слава народу-победителю», — добавил он.

Кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский посетил памятную акцию «А завтра была война». Он подчеркнул связь между подвигом героев ВОВ и героев прошлых лет, а также напомнил, что российские защитники отстаивают правду и суверенитет страны на специальной военной операции.

«Говоря о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны, хочу напомнить, как к нам пришла победа, и зачитать строки из советской газеты «Красная звезда»: «Настали часы, каких история насчитывает немного. Советские богатыри поднимают бессмертное Знамя Победы над сокрушенной Германией. Красная Армия наносит врагу решающий удар. Сила его огромна, ибо огромна мощь советского народа, отстоявшего Родину от вражеского нашествия, и несокрушима наша воля довести до конца свое правое дело», — заявил Михайловский.

В 2026 году акции приурочили к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятия отражают значимость единства народов и сохранения исторической правды.