Россиян предупредили об опасности прогулок босиком по траве

Прогулка босиком по влажной траве может обернуться опасным заболеванием, поскольку на газонах присутствуют моча и экскременты мышей, крыс, ежей и бродячих собак. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Елена Гнездова.

«С их выделениями в траву попадают лептоспиры — бактерии, вызывающие смертельно опасное заболевание. Для инфицирования вам не нужна глубокая открытая рана. Достаточно микротрещины на пятке, расчесанного укуса насекомого или просто размокшей от росы кожи», — сказала специалист.

Лептоспира, по ее словам, молниеносно проникает в кровоток и начинает разрушать стенки капилляров. Затем развивается тяжелая интоксикация, которая без должной медицинской помощи может привести к отказу печени и почек, а также внутренним кровотечениям.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого рассказал, чем чаще всего заражаются купающиеся в природных водоемах.

Он отметил, что, что самая частая группа осложнений после купания в загрязненной или стоячей воде — кишечные инфекции. Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций.

Ранее Онищенко призвал россиян соблюдать меры профилактики против холеры.