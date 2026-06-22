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Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок босиком по траве

Врач Гнездова: на газонах обитают опасные для человека микроорганизмы
Douglas Elliman

Прогулка босиком по влажной траве может обернуться опасным заболеванием, поскольку на газонах присутствуют моча и экскременты мышей, крыс, ежей и бродячих собак. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач Елена Гнездова.

«С их выделениями в траву попадают лептоспиры — бактерии, вызывающие смертельно опасное заболевание. Для инфицирования вам не нужна глубокая открытая рана. Достаточно микротрещины на пятке, расчесанного укуса насекомого или просто размокшей от росы кожи», — сказала специалист.

Лептоспира, по ее словам, молниеносно проникает в кровоток и начинает разрушать стенки капилляров. Затем развивается тяжелая интоксикация, которая без должной медицинской помощи может привести к отказу печени и почек, а также внутренним кровотечениям.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов до этого рассказал, чем чаще всего заражаются купающиеся в природных водоемах.

Он отметил, что, что самая частая группа осложнений после купания в загрязненной или стоячей воде — кишечные инфекции. Заглатывание зараженной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусной и энтеровирусной инфекции, дизентерии, сальмонеллезу и другим формам пищевых токсикоинфекций.

Ранее Онищенко призвал россиян соблюдать меры профилактики против холеры.

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