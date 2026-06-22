Остеопат предупредил об опасности дефицита витамина D

Нехватка витамина D может обернуться проблемами со здоровьем суставов, частыми простудами, межпозвоночными грыжами и даже деформацией скелета. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил остеопат Владимир Животов.

«От витамина D очень много зависит. У нас есть 30 тысяч генов, и 5 тысяч генов проявляют свою активность именно через него. И если будет недостаток его, то эти биохимические реакции просто могут не произойти», — объяснил специалист.

По словам остеопата, существует множество негативных последствий дефицита витамина D. Чаще всего люди сталкиваются с хроническими простудными заболеваниями именно из-за нехватки этого вещества, поскольку в таком случае происходит снижение иммунитета.

Также при недостатке витамина D могут возникать хрусты в суставах, деформация скелета, межпозвоночные грыжи и ухудшение зрения.

До этого международная команда исследователей выявила, что у женщин с дефицитом витамина D восстановление после операции по поводу рака молочной железы может проходить тяжелее. Такие пациентки часто испытывают умеренную послеоперационную боль и нуждаются в большем количестве обезболивающих препаратов.

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