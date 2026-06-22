Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Остеопат предупредил об опасности дефицита витамина D

Остеопат Животов: дефицит витамина D становится причиной частых простуд
verona studio/Shutterstock/FOTODOM

Нехватка витамина D может обернуться проблемами со здоровьем суставов, частыми простудами, межпозвоночными грыжами и даже деформацией скелета. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил остеопат Владимир Животов.

«От витамина D очень много зависит. У нас есть 30 тысяч генов, и 5 тысяч генов проявляют свою активность именно через него. И если будет недостаток его, то эти биохимические реакции просто могут не произойти», — объяснил специалист.

По словам остеопата, существует множество негативных последствий дефицита витамина D. Чаще всего люди сталкиваются с хроническими простудными заболеваниями именно из-за нехватки этого вещества, поскольку в таком случае происходит снижение иммунитета.

Также при недостатке витамина D могут возникать хрусты в суставах, деформация скелета, межпозвоночные грыжи и ухудшение зрения.

До этого международная команда исследователей выявила, что у женщин с дефицитом витамина D восстановление после операции по поводу рака молочной железы может проходить тяжелее. Такие пациентки часто испытывают умеренную послеоперационную боль и нуждаются в большем количестве обезболивающих препаратов.

Ранее диетолог раскрыла секреты летнего рациона.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!