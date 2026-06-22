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Общество

Россиянок предупредили о риске потери пальца из-за некачественного маникюра

Врач Лесовик: некачественный маникюр может привести к потере пальца
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Некачественный маникюр может спровоцировать различные проблемы со здоровьем и даже привести к потере пальца. Об этом «Москве 24» заявила врач-хирург Василина Лесовик.

По ее словам, наиболее частым осложнением считается кожная панариция – нагноение в месте пореза. Она отметила, что в случае, если вовремя не получить медицинскую помощь, инфекция может распространиться глубже и повредить костную ткань. В крайних случаях возникает необходимость в ампутации.

В случае такой проблемы врач призвала как можно скорее обратиться к хирургу, который при необходимости назначит стационарное лечение.

«В 90% случаев гнойного воспаления требуется вскрытие очага, удаление содержимого и последующая перевязка – это стандартная процедура, после которой рана заживает», – пояснила Лесовик.

Специалист добавила, что время восстановления может варьироваться от недели до месяца в зависимости от различных факторов.

Врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону до этого рассказала «Газете.Ru», что во время маникюра через нестерильные инструменты есть риск заражения грибковыми и вирусными инфекциями, например ВИЧ, гепатит В и С или онихомикозом (грибком ногтей).

Ранее россиянам назвали причину появления ГОСТа на маникюр.

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