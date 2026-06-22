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Общество

Россиянам назвали варианты подработок на лето, для которых не нужно профобразование

HR-эксперт Мурадян: курьером и видеографом можно подрабатывать без образования
Delphix/Shutterstock/FOTODOM

Без профессионального образования можно подрабатывать, например, курьером, бариста, доставщиком, оператором колл-центра, ассистентом руководителя, SMM-менеджером, видеографом. Об этом aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

«Много, где профобразования не нужно. Продавцом мороженого на какой-нибудь раздаточной лавке или кукурузы на пляже в Сочи», — сказал Мурадян.

При этом для того, чтобы стать вожатым в летнем лагере, нужно получить среднее профессиональное или высшее образование, заключил он.

Эксперты популярного сервиса для поиска временной работы и подработки, которые изучили данные за январь-май текущего года, сообщали, что укладка керамической и другой плитки является самой прибыльной подработкой в Москве. Плиточники могут получать 155 тыс. рублей в месяц, что на 37% больше, чем в 2025 году.

На втором месте по уровню предлагаемого вознаграждения находятся автослесари — 147 тыс. рублей (+9%). На третьем месте оказались ремонтники — 122 тыс. рублей (+18%). Маляры могут заработать в среднем 116,9 тысячи рублей в месяц (+27% в годовом выражении), а автомеханики - 111,9 тысячи рублей (+20% за год).

Ранее сообщалось, что каждый пятый мужчина подрабатывает ради отношений.

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