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Общество

Часть Крыма обесточена из-за повреждений в электросетях

Крымэнерго сообщило об отключении энергии в трех районах из-за повреждений
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Часть Крыма в результате повреждений в электросетях оказалась обесточена. Об этом сообщила энергетическая компания республики Крымэнерго в Telegram-канале.

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», — говорится в сообщении.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно, добавили в Крымэнерго.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе ввели отключение электричества по графику для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами населенного пункта.

Утром в воскресенье Развожаев заявил, что военные продолжают отражать украинскую атаку, работает ПВО и мобильные огневые группы. По его данным, военные сбили пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Ранее беспилотники атаковали паром в Керченском проливе.

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