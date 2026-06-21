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Общество

В центре Киева собрались десятки противников ЛГБТ-сообщества

Украинские националисты и противники ЛГБТ вышли на марш за традиционные ценности
Telegram-канал «Киевский Движ»

Десятки противников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-прайда собираются на Майдане в Киеве. Видео с места событий опубликовал украинский канал «Страна.ua».

В городе приняты дополнительные меры безопасности, усилены патрули.

По информации «Киев инфо», перекрыт центр столицы и ряд примыкающих улиц, в частности бульвар Тараса Шевченко. По информации источника, «очень много полиции» на Майдане, особенно на улице Богдана Хмельницкого.

В свою очередь Telegram-канал «Украина сейчас» сообщает, что представители украинских националистов также вышли на митинг в поддержку традиционных ценностей в центре Киева.

В этот день в Киеве должны пройти марши украинского ЛГБТ-сообщества и акции сторонников традиционных ценностей.

Сообщалось, что активисты ЛГБТ выступают против нового проекта Гражданского кодекса, который, по их мнению, «содержит дискриминационные положения», противоречащие обязательствам Украины, данные в рамках евроинтеграции, а также требуют признания «семейных партнерств для военных и гражданских лиц», ужесточения ответственности за преступления, совершенные на почве нетерпимости, и упрощения процедур для трансгендеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество словами «Мы одинаковые».

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