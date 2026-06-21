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Общество

В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: в Севастополе сбили пять украинских беспилотников
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников, уничтожено пять дронов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент», — рассказал он.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Развожаев предупредил, что российские военные ведут борьбу с дронами из различного оружия, в том числе стрелкового.

До этого губернатор сообщил, что было сбито два беспилотника.

Утром 21 июня беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Крыму. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате атаки также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.

Ранее Крымский мост закрыли для движения автомобилей из-за угрозы беспилотников.

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