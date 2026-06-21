В Севастополе отражают атаку ВСУ

Российские военные отражают атаку украинских беспилотников, уничтожено пять дронов. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны и мыса Фиолент», — рассказал он.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Развожаев предупредил, что российские военные ведут борьбу с дронами из различного оружия, в том числе стрелкового.
До этого губернатор сообщил, что было сбито два беспилотника.
Утром 21 июня беспилотники атаковали паром на Керченской переправе в Крыму. Два человека пострадали, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате атаки также произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка, еще в двух муниципалитетах края зафиксировано падение обломков беспилотников на территории частных домовладений.
Ранее Крымский мост закрыли для движения автомобилей из-за угрозы беспилотников.