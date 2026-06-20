В «Единой России» попросили проверить случаи неравных правил приема в старшие классы

«Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

Партия «Единая Россия» потребовала проверить случаи необоснованных ограничений при приеме учеников в 10-е классы, заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Алена Аршинова.

Она отметила, что необходимо обеспечить всем школьникам возможность продолжать обучение в старших классах.

«Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приема детей в 10-е классы», — сказала она.

Аршинова добавила, что нужно обеспечить всем равное право получать среднее образование.