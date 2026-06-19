Россияне стали чаще сдавать клещей на анализ в лаборатории

«Гемотест»: в России люди начали на 10% чаще сдавать клещей на анализы

Жители России начали на 10% чаще обращаться в лаборатории с целью сдать клещей на анализ. Об этом газете «Известия» сообщили в «Гемотесте».

Биолог Дмитрий Сафонов подчеркнул, что в 2026 году общее количество членистоногих выросло примерно на 15%.

«Снежная зима сработала как одеяло для клещей, защищая их от морозов, поэтому их выживаемость оказалась почти стопроцентная. А ранняя весна ускорила их ранний выход и размножение», — объяснил эксперт.

По его словам, число членистоногих, которые являются переносчиками различных опасных инфекций, растет. На распространение паразитов повлияли изменение климата и миграция животных. При этом чем больше оказывается популяция, тем больше в ней заразных клещей.

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что присосавшегося клеща нельзя обрабатывать маслом или кремом, а также удалять голыми руками. По ее словам, паразита нужно аккуратно извлечь, выкручивая вокруг собственной оси.

Ранее в России выросла заболеваемость инфекциями от клещей и животных.