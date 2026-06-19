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Общество

Москвичам откроют новый способ пополнения «Тройки»

РИА Новости: карту «Тройка» можно будет пополнять цифровым рублем уже летом
Пресс-служба Дептранса

В Москве летом 2026 года начнется тестирование пополнения транспортной карты «Тройка» с помощью цифрового рубля. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в приложении «Метро Москвы» планируется протестировать покупку абонементов и пополнение билета «Кошелек» с использованием цифрового рубля.

Ликсутов напомнил, что проект реализуется совместно с Банком России и ВТБ. После завершения тестирования пассажиры смогут безопасно и удобно пополнять транспортную карту новым способом. Он также отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичные власти одними из первых внедряют современные российские платежные решения в городском транспорте.

Заммэра подчеркнул, что операции с цифровым рублем надежно защищены. Кроме того, третья форма национальной валюты позволит приобретать билеты без ввода реквизитов банковской карты.

В 2023 году президент Владимир Путин подписал закон, который официально открыл дорогу цифровому рублю и закрепил создание специальной платформы для его работы.

Выпускать цифровую валюту может только Банк России. Он же отвечает за платформу, где будут храниться такие рубли. Как разъяснял ЦБ, сейчас национальная валюта существует в наличной форме — в виде банкнот и монет, а также в безналичной — в виде средств на банковских счетах. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты. Крупнейшие банки должны обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями с 1 сентября текущего года, после чего это требование распространится и на остальные кредитные организации.

Ранее в Чувашии впервые в РФ юрлицо расплатилось цифровым рублем.

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