«Угрожает целым отраслям»: в Госдуме предложили бороться с «юридическим спамом»

Компании, у которых отобрали статус регионального оператора по вывозу мусора, массово рассылают многомиллионные иски на сотни и тысячи организаций и граждан, чтобы решить свои финансовые проблемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Бывшие операторы шлют претензии бывшим контрагентам, в том числе тем, с кем у них уже давно нет договорных отношений. Иски однотипные, без деталей, подаются десятками в день, как будто их штампуют. По сути, это попытка переложить собственные финансовые проблемы и убытки на других участников рынка. Когда исковые заявления штампуются нейросетями и рассылаются тысячами, это уже не защита прав, а атака на бизнес. Такие иски подаются массово, по шаблону, без учета индивидуальных обстоятельств каждого дела. Суммы требований исчисляются миллионами рублей, что для малого и среднего бизнеса означает реальную угрозу банкротства. Иски направляются не только в адрес коммерческих структур, но и в адрес муниципальных властей, учреждений и даже организаций, подведомственных министерству обороны. Подача исков на миллионы рублей требует уплаты госпошлины в сотни тысяч рублей, но это, судя по всему, не останавливает истцов», — сказал он.

Панеш со ссылкой на открытые данные судебных источников отметил, что один из бывших региональных операторов по вывозу отходов только в одном регионе подал иск к местному министерству финансов на 1,8 миллиарда рублей. В отношении этой же компании уже введена процедура наблюдения по иску о банкротстве, а несколько инициаторов процедуры ссылаются на долги экс-оператора перед подрядчиками на сотни миллионов рублей.

Депутат призвал проверить деятельность таких компаний, а также установить критерии и наказание, которые позволили бы отсеять массовые иски.

«Я предлагаю провести проверку деятельности компаний, которые после лишения статуса регоператора (или отзыва лицензии) массово инициируют судебные разбирательства с бывшими контрагентами. Необходимо оценить, не является ли это злоупотреблением правом на судебную защиту. Установить критерии, позволяющие отсеивать «массовые» иски, не имеющие под собой достаточных доказательств. Ввести административную ответственность за злоупотребление процессуальными правами в арбитражных судах (так называемые «спам-иски»). Обязать арбитражные суды при массовом поступлении однотипных исков от одного истца передавать информацию в правоохранительные органы», — уточнил он.

Панеш подчеркнул, что «спам-иски» могут стать причиной банкротства многих организаций.

«Массовое предъявление однотипных исков от компании, которая утратила право оказывать услуги, — это, по сути, «юридический спам». Он угрожает тысячам предпринимателей и целым отраслям. Если не остановить эту практику, мы можем столкнуться с волной банкротств малых и средних предприятий из-за многомиллионных претензий бывших подрядчиков. Необходимо законодательно ограничить возможность подачи «спам-исков» и ввести ответственность за злоупотребление правом на судебную защиту. Иначе честный бизнес будет задавлен судебными издержками», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России сбор платежей за вывоз отходов превысил 96% в 2025 году.