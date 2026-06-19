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Россиянам посоветовали чаще ходить спиной вперед

Врач Репетюк объяснил, почему важно периодически ходить спиной вперед
Bignai/Shutterstock/FOTODOM

Когда человек идёт спиной вперёд, это автоматически запускает создание новых нейромышечных связей. Такое упражнение становится отличной тренировкой для мозга, рассказал RT травматолог-ортопед, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.

По его словам, ходьба вперёд развивает когнитивные способности человека за счёт формирования новых нейромышечных связей.

«По сравнению с ходьбой вперёд тут работают другие группы мышц, иначе функционируют мышцы-стабилизаторы, а ударная нагрузка на суставы уменьшается, — пояснил специалист. — Это интересно и полезно».

Кроме того, он посоветовал периодически заниматься интервальной ходьбой, а также чаще подниматься по лестницам, пешком по эскалатору – всё это, по словам специалиста, позволяет вести более активный образ жизни, а также держать под контролем вес.

Напомним, также врач опроверг мнение о безусловной пользе 10 тыс. шагов в день. Он пояснил, что в реальности требования к активности в течение дня выстраиваются в зависимости от возраста конкретного человека. Так, например, если речь идёт о пожилым людям, то им достаточно будет в день проходить от 4 до 6 тыс. шагов. А если это молодой, активный человек, то его планка устанавливается на уровне 6-8 тыс. шагов.

Ранее слова-паразиты оказались ранним сигналом ухудшения работы мозга.

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