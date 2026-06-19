Врач рассказал, сколько шагов нужно проходить в день пожилым и молодым людям

Мнение о том, что для крепкого здоровья очень важно в день проходить не менее 10 тыс. шагов, на самом деле не более, чем миф. Никаких научных подтверждений у этой теории нет, заявил RT травматолог-ортопед, к. м. н., доцент кафедры спортмедицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк.

Он пояснил, что в реальности требования к активности в течение дня выстраиваются в зависимости от возраста конкретного человека. Так, например, если речь идет о пожилых людях, то им достаточно будет в день проходить от 4 до 6 тыс. шагов. А если это молодой, активный человек, то его планка устанавливается на уровне 6-8 тыс. шагов. При таком подходе снижается риск развития гипертонии, инфаркта, сахарного диабета и ожирения, отметил врач.

«Начиная с 12 тыс. шагов в день дополнительная ходьба уже не будет приносить ощутимой пользы», — подчеркнул Репетюк.

Что касается устоявшегося мнения относительно 10 тыс. шагов, то оно появилось из-за названия первого японского шагомера – на самом деле утверждение о пользе именно такого показателя никогда научно не обосновывалось, заключил специалист.

До этого физиолог, преподаватель йоги, йогатерапевт Нина Дуванова рассказала, что современные исследования показывают: польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы — в районе 7-7,5 тысяч шагов. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой крутой – график выходит на плато.

Россиян ранее призвали «выгонять» детей на улицы для активных игр.