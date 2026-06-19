Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Крыму отменили ракетную опасность

МЧС: в Крыму объявили отбой ракетной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

На территории Республики Крым отменили режим ракетной опасности. Сообщение об этом опубликовано в «Макс» ГУ МЧС республики в 09:41 мск.

Предупреждение действовало более 20 минут.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в минувшую ночь уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. По данным военного ведомства, дроны были перехвачены и сбиты в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что за сутки силы ПВО сбили 992 БПЛА, 10 авиабомб и четыре ракеты «Фламинго», а также три снаряда HIMARS.

Ранее были названы меры, которые обезопасят Крым на фоне угроз Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!