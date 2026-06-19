В Крыму отменили ракетную опасность

На территории Республики Крым отменили режим ракетной опасности. Сообщение об этом опубликовано в «Макс» ГУ МЧС республики в 09:41 мск.

Предупреждение действовало более 20 минут.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в минувшую ночь уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. По данным военного ведомства, дроны были перехвачены и сбиты в период с 20:00 мск 18 июня до 07:00 мск 19 июня.

Как уточнили в Минобороны, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

До этого сообщалось, что за сутки силы ПВО сбили 992 БПЛА, 10 авиабомб и четыре ракеты «Фламинго», а также три снаряда HIMARS.

Ранее были названы меры, которые обезопасят Крым на фоне угроз Украины.