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Врач ответил, влияет ли стресс на лишний вес на самом деле

Врач Барсуков: бытовой стресс не влияет на лишний вес
TomSuzy/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что бытовой стресс является причиной роста живота на фоне высокого уровня кортизола, не имеет под собой медицинских оснований. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

«Повышение кортизола на фоне стресса носит субклинический характер, то есть визуально никак не проявляется. Хотя метаболически это действительно вредит организму, и это небезобидно. Но утверждать, что постоянный стресс повышает кортизол, а из-за этого растет живот, — недопустимое упрощение», — отметил врач.

По его словам, хроническое напряжение только подталкивает людей искать простые способы получения гормонов удовольствия. Чаще всего это выражается в употреблении алкоголя, сладкой, жирной и соленой пищи. Если такой паттерн поведения закрепляется, риск развития ожирения и сопутствующих нарушений, включая сахарный диабет, возрастает.

Ученые из Сычуанского Медицинского университета до этого установили, что заболевания десен могут способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени.

Обычно развитие жировой болезни печени связывают с перееданием, избытком сахара и жиров в рационе, ожирением и нарушением обмена веществ. Однако исследование показало, что свой вклад в развитие заболевания могут вносить и болезни полости рта.

Ранее диетолог предупредил, кому опасно пить кофе с сиропами.

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