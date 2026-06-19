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Россиянам рассказали, сколько километров нужно пройти, чтобы сжечь один шашлык

Тренер Бахтурина: стандартную порцию шашлыка можно «сжечь» за 5–6 км
Artsaba Family/Shutterstock/FOTODOM

Стандартную порцию шашлыка можно «сжечь» за 5–6 км прогулки. О том, как считать калории и почему не стоит превращать пикник в экзамен по самодисциплине, «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

В 100 г готового мяса на шампуре содержится 180–270 ккал в зависимости от жирности и маринада. Стандартная порция — 150–200 г, то есть 270–400 ккал только за счет мяса. Если добавить соусы, хлеб и закуски, итоговая цифра становится выше.

«Сам по себе шашлык не является чем-то вредным с точки зрения ЗОЖ. Это запеченное мясо с хорошим содержанием белка. Но основная ловушка — атмосфера праздника, когда незаметно превращаешь один шампур в три», — объясняет тренер.

При прогулке в спокойном темпе человек весом около 70 кг тратит 200–300 ккал в час, что соответствует 150–300 ккал за 4–5 км. Один километр «стоит» примерно 30–60 ккал. Чтобы сжечь порцию шашлыка на 300 ккал, нужно пройти около 5–6 км. Это 40–90 минут ходьбы.

«Считать каждый кусок мяса в логике «съел — сожги» неверно. Организм работает в режиме общего баланса за день, неделю, месяц. Одна порция шашлыка на фоне активного дня и разумного рациона не сделает с фигурой ничего драматического», — предупреждает специалист.

Установка «обязательной отработки» формирует нездоровую связь с едой и тренировками. Спорт превращается в наказание, а не в заботу о себе.

Тренер советует не высчитывать вес каждого кусочка, а смотреть на праздники шире. Старайтесь сделать день более активным в целом: гуляйте до и после застолья, играйте в подвижные игры на природе.

Не стоит голодать весь день ради одного большого приема пищи вечером. Регулярные легкие приемы пищи помогают избежать сильного голода и переедания.

Ешьте медленнее — так вы успеете почувствовать насыщение и съедите меньше.

«Один день с шашлыком и прогулкой не сделает вас ни худее, ни толще. Результат всегда про систему, а не про один выход на природу. Старайтесь, чтобы движение стало естественной частью отдыха», — резюмирует Акулина Бахтурина.

Ранее россиянам дали советы, как приготовить сочный шашлык и не отравиться.

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