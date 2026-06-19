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Общество

Стоматолог назвал главные правила для профилактики кариеса

Стоматолог Шевченко: домашний уход – главное требование для профилактики кариеса
Global Look Press

Кариесом называют заболевание, разрушающее твердые ткани зуба. Для профилактики в первую очередь важен качественный домашний уход, направленный на предотвращение размножения бактерий, рассказал RT доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист Олесь Шевченко.

Он пояснил, что именно размножение бактерий на фоне плохой гигиены рта становится основной причиной кариеса. Также играют роль неправильное питание, низкий иммунитет и прочие факторы. Для профилактики заболевания важно сделать нормой тщательный домашний уход за зубами, который должен включать в себя чистку дважды в день с дополнительными средствами – такими, как межзубные ершики.

Также врач посоветовал снизить потребление кислых продуктов.

«Кислые фрукты, соки и газировка, попадая в рот, нарушают кислотно-щелочной баланс и начинают растворять полезные минералы, из которых состоит эмаль, такие как кальций и фосфат, — пояснил стоматолог. — При ослаблении защитной оболочки зубы становятся более уязвимыми для бактерий, что повышает риск развития кариеса».

Кроме того, он порекомендовал использовать для очистки после еды жвачку без сахара, отметив, что она не только убирает вредоносных микробов, но и повышает выработку слюны, важной для восполнения минералов – кальция, фосфата. Это укрепляет зубы. Также, помимо правильной чистки и рациона питания, важно регулярно посещать стоматолога, заключил Шевченко.

Стоматолог ранее объяснила, стоит ли соглашаться на серебрение зубов детям.

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