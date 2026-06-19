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Психолог ответила, можно ли бороться с перфекционизмом самостоятельно

Психолог Мухина: бороться с перфекционизмом самостоятельно сложно
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Справиться с перфекционизмом самостоятельно будет очень сложно, часто такие паттерны поведения возникают на фоне родительского контроля, который мешает формированию здоровой самооценки. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

По ее словам, люди в этой ситуации могут не понимать, как жить и действовать иначе, потому что у них нет соответствующего опыта или примера.

«Такое поведение воспринимается ими как естественная и неотъемлемая часть собственной личности, поэтому необходимость что-то менять они зачастую даже не осознают», — отметила Мухина.

Чтобы скорректировать состояние, она посоветовала работать с профессионалом. Кроме того, важно не игнорировать симптомы, потому что накопленный стресс из-за постоянной самокритики может привести к серьезному истощению психики, заключила эксперт.

Психолог, педагог Полина Сухова до этого говорила, что на наличие детских травм у взрослого человека могут указывать перфекционизм, эмоциональное выгорание и ряд других признаков. Сухова отметила, что существует три основных типа детских травм: агрессия со стороны взрослых, нехватка безусловной любви и последствия насилия. У взрослых людей наличие такого опыта проявляется через перфекционизм, угодничество, страх перед критикой или трудности в интимной сфере.

Ранее психолог объяснила, как формируется перфекционизм.

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