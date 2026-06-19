HR-директор предупредила, почему удаленная работа снижает шансы на повышение

Сотрудники, работающие дистанционно, чаще сталкиваются с препятствиями на пути к карьерному росту, и это суровая управленческая реальность, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС».

«Проблема кроется в психологическом искажении восприятия: руководители подсознательно больше доверяют и симпатизируют тем, кого видят каждый день. Директора по персоналу прекрасно знают об эффекте присутствия. Даже если дистанционный работник перевыполняет все плановые показатели, офисный коллега может получить новую должность просто потому, что регулярно обсуждает рабочие вопросы с начальником в коридоре и всегда находится на виду», — объяснила она.

Чтобы не остаться незамеченным и успешно строить карьеру из дома, сотруднику необходимо взять управление своей профессиональной репутацией в собственные руки. В первую очередь следует отказаться от позиции пассивного ожидания.

«Нельзя надеяться, что руководитель сам обратит внимание на ваши успехи в системе учета задач. Возьмите за правило регулярно инициировать короткие встречи по видеосвязи для подведения итогов. Во время таких бесед обсуждайте не только текущие сложности, но и конкретные достижения. Формируйте еженедельные краткие сводки о проделанной работе, делая акцент на конечном результате и пользе для компании, а не на потраченном времени», — посоветовала Зеленкова.

Крайне важно поддерживать визуальный контакт и личные связи с коллективом.

«Всегда включайте камеру во время общих звонков. Человек с живой мимикой воспринимается как ценная часть команды, тогда как темный экран с инициалами чисто психологически для всего коллектива превращается в безликую функцию. Проявляйте инициативу в рабочей переписке, предлагайте идеи по улучшению процессов и не бойтесь брать на себя ответственность за новые направления. Ваша главная задача — создать ощущение постоянного участия в жизни компании. Если вы будете регулярно демонстрировать свои результаты и выстраивать открытое деловое общение, расстояние перестанет быть преградой для получения новой должности», — резюмировала она.

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