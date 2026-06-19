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Общество

Пенсионерка из Шатуры лишилась 7,5 млн рублей за две недели

В Подмосковье поймали курьеров мошенников, обокравших пенсионерку

В Подмосковье задержали двух курьеров, которые похитили у 77-летней пенсионерки более 7,5 млн рублей за две недели. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с женщиной под видом сотрудников правоохранительных органов и заявили, что от ее имени оформлена доверенность на человека, якобы разыскиваемого за терроризм. Чтобы доказать свою невиновность, пенсионерке предложили «задекларировать» сбережения и передать их курьерам.

За несколько дней потерпевшая сняла со счетов около 7,5 миллиона рублей и передала их трем курьерам. Аферисты продолжили звонить и требовать передать оставшиеся деньги. Пенсионерка заподозрила обман и обратилась в полицию, после чего ее общение с мошенниками проходило под контролем оперативников.

В Москве при передаче муляжа денег задержали девушку-курьера. Затем полицейские задержали еще одного пособника мошенников, который ранее забирал деньги у потерпевшей. Задержанной оказалась 21-летняя жительница Тюмени, вторым фигурантом 16-летний уроженец Ставропольского края. По словам девушки, ее саму обманули мошенники, убедив забирать деньги у граждан. Несовершеннолетний пояснил, что нашел подработку в мессенджере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбурге бизнесмен поверил в звонок «из ФСБ» и лишился 12 млн рублей.

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