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Общество

Пользователи Rutube смогут воспользоваться умным сервисом «Рамблера»

На Rutube появился ИИ-агент для помощи зрителям
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) запустил на Rutube умный сервис на базе нейросети GigaChat Сбера, который поможет зрителям ориентироваться в дополнительной информации к видео, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

У виртуального ИИ-агента также можно спросить об актерах и создателях кинокартин, новинках кинопроката и новостях из жизни блогеров.

Кроме того, специально к Чемпионату мира по футболу на Rutube запустили спортивного ИИ-эксперта, который расскажет все о турнире.

Напомним, портал «Рамблер» ранее запустил на Rutube несколько умных сервисов, которые позволяют получать доступ к верифицированным данным и материалам портала.

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