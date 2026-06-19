Россиянам рассказали о гарантируемом праве перейти на неполный рабочий день

Специалист Исакова: в некоторых случаях работник может перейти на неполный день

Российские работники по ТК РФ имеют право обратиться к руководству с инициативой об изменении рабочего графика. Причем при определенных условиях закон обязывает работодателя перевести сотрудника на неполный рабочий день, рассказала RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

Хотя в обычных ситуациях работодатель может и не удовлетворить просьбу сотрудника об изменении режима работы, на льготные категории это не распространяется – в их случае гарантируется право перейти на неполный рабочий день. В частности, это касается беременных, родителей или представителей детей младше 14 лет с инвалидностью вплоть до его совершеннолетия, а также тех, кто ухаживает за тяжелобольным родственником.

«Кроме того, согласно ст. 92 ТК России, сотрудники с инвалидностью I и II групп изначально обладают правом на сокращенную рабочую неделю продолжительностью не более 35 часов», — добавила специалист.

В остальных случаях за работником закреплено базовое правило инициировать трудовые условия, в том числе режим работы – руководитель может не поддержать или поддержать эту идею, закрепив ее в соответствующих документах, пояснила Исакова.

Процедура начинается с заявления на имя руководителя, которое пишется в свободной форме. В нем нужно указать свои пожелания о смене графика, объяснить причины, обозначить период, на который вводится новый режим работы. После оценки заявления начальство должно озвучить свой вердикт в зависимости от особенностей рабочего процесса, заключила эксперт.

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