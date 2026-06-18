Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Под автомобилем в московском салоне нашли подозрительную коробку

Shot: под Audi в салоне в Москве была обнаружена подозрительная коробка
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Под автомобилем Audi в столичном салоне была обнаружена подозрительная коробка. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

«Неизвестный предмет на магните нашли во время обслуживания Audi Q5 в салоне на Михайловском проезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль сдали на ТО утром 18 июня. Неизвестную коробку обнаружили мастера сервиса.

9 июня РЕН-ТВ сообщал, что на севере Москвы 13-летнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет.

Инцидент произошел в Коптево, в доме на Большой Академической улице. У мальчика в руках взорвался предмет, похожий на снаряд.

Как уточняет Telegram-канал «112», школьник мог проводить дома химические опыты. После хлопка загорелась квартира. Какие травмы получил несовершеннолетний, не сообщается. На данный момент специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее российский школьник получил рваные раны после взрыва газового баллончика в руках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!