Под автомобилем в московском салоне нашли подозрительную коробку

Shot: под Audi в салоне в Москве была обнаружена подозрительная коробка

Под автомобилем Audi в столичном салоне была обнаружена подозрительная коробка. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Shot.

«Неизвестный предмет на магните нашли во время обслуживания Audi Q5 в салоне на Михайловском проезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль сдали на ТО утром 18 июня. Неизвестную коробку обнаружили мастера сервиса.

9 июня РЕН-ТВ сообщал, что на севере Москвы 13-летнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет.

Инцидент произошел в Коптево, в доме на Большой Академической улице. У мальчика в руках взорвался предмет, похожий на снаряд.

Как уточняет Telegram-канал «112», школьник мог проводить дома химические опыты. После хлопка загорелась квартира. Какие травмы получил несовершеннолетний, не сообщается. На данный момент специалисты проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее российский школьник получил рваные раны после взрыва газового баллончика в руках.