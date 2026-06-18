Пользователи Яндекс Командировок смогут быстрее оформлять поездки

В сервис Командировки платформы Яндекс Go для бизнеса добавили ИИ-агента, который поможет быстрее оформлять деловые поездки, сообщает пресс-служба компании.

ИИ-агент поможет пользователю найти и забронировать билеты и отель, учитывая пожелания по маршруту и тревел-политику компании.

В сервисе уточнили, что теперь компании смогут оперативнее организовывать деловые поездки, снижая административную нагрузку. А использование ИИ-агента поможет снизить расходы на администрирование командировок более чем на 5%.

Он подберет гостиницы не только по цене, но и по отзывам, а также учтет корпоративные лимиты на билеты, такси, питание и другие сервисы платформы Яндекс Go для бизнеса, которые подключила компания.

Также ИИ-агент может задавать дополнительные вопросы по условиям, чтобы найти альтернативы в тех случаях, когда подходящих вариантов не найдется. При подтверждении маршрута ИИ-агент оформит все необходимые документы в личном кабинете, а деньги спишутся с корпоративного счета компании. После этого в личном кабинете автоматически появятся посадочные талоны и ваучер на отель.

В будущем в сервисе планируют добавить возможность организовывать деловые мероприятия, конференции, корпоративные события и оформлять визы.