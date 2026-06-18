«Совмещение – хуже всего»: врач объяснил, чем вейпы опаснее сигарет

Вейпы намного быстрее вызывают зависимость, чем обычные сигареты, при этом наносят дыхательной системе человека более серьезный вред. Последствия наступают уже после нескольких месяцев их курения, предупредил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что привыкание к вейпам во многом связано с тем, что их люди курят очень часто и бесконтрольно. В данном случае традиционное курение можно счесть меньшим злом – как минимум, можно изучить количество смол и никотина в одной сигарете. Продеус также напомнил, что повсеместный спрос на альтернативные формы курения заставил врачей ввести новое понятие – болезнь вейперов.

«К большому сожалению, она развивается уже в течение нескольких месяцев после начала использования вейпов и приводит к тяжелым повреждениям дыхательной системы, — предупредил врач. — Хуже всего приходится тем, кто совмещает вейпы с сигаретами».

Люди часто начинают сочетать сигареты с вейпами, не имея возможности выйти на открытое пространство, при этом куря сигареты на улице – все это в совокупности лишь ухудшает действие вредной привычки на здоровье, заключил специалист.

До этого о том, что вейпы опаснее обычных сигарет заявил также депутат Госдумы Олег Леонов. Он подчеркнул, что основной проблемой является нелегальный рынок этой продукции, который представляет серьезную угрозу для детей и подростков.

Ранее в Уссурийске школьник не выжил после курения вейпа.