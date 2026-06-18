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«Совмещение – хуже всего»: врач объяснил, чем вейпы опаснее сигарет

Профессор Продеус: вейпы повреждают дыхательную систему сильнее сигарет
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Вейпы намного быстрее вызывают зависимость, чем обычные сигареты, при этом наносят дыхательной системе человека более серьезный вред. Последствия наступают уже после нескольких месяцев их курения, предупредил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что привыкание к вейпам во многом связано с тем, что их люди курят очень часто и бесконтрольно. В данном случае традиционное курение можно счесть меньшим злом – как минимум, можно изучить количество смол и никотина в одной сигарете. Продеус также напомнил, что повсеместный спрос на альтернативные формы курения заставил врачей ввести новое понятие – болезнь вейперов.

«К большому сожалению, она развивается уже в течение нескольких месяцев после начала использования вейпов и приводит к тяжелым повреждениям дыхательной системы, — предупредил врач. — Хуже всего приходится тем, кто совмещает вейпы с сигаретами».

Люди часто начинают сочетать сигареты с вейпами, не имея возможности выйти на открытое пространство, при этом куря сигареты на улице – все это в совокупности лишь ухудшает действие вредной привычки на здоровье, заключил специалист.

До этого о том, что вейпы опаснее обычных сигарет заявил также депутат Госдумы Олег Леонов. Он подчеркнул, что основной проблемой является нелегальный рынок этой продукции, который представляет серьезную угрозу для детей и подростков.

Ранее в Уссурийске школьник не выжил после курения вейпа.

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