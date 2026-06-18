Россиянам объяснили смысл молчаливых звонков

Если после ответа на звонок абонент слышит в трубке молчание, после которого вызов прерывается, то чаще всего это является подготовкой к обману мошенниками. Так аферисты проверяют активность телефонного номера, создавая базы жертв будущих атак, объяснил депутат Госдумы Антон Немкин Общественной Службе Новостей.

«Так называемые «молчаливые звонки» зачастую являются первым этапом мошеннической схемы, — пояснил он. — Злоумышленники проверяют, отвечает ли человек на вызовы с незнакомых номеров, активен ли номер и насколько быстро абонент берет трубку».

После того, как человек отвечает на такой «прозвон», начинается целевая атака, когда аферисты начинают выдавать себя за сотрудников банков, полиции, портала «Госуслуг» и так далее.

Наиболее часто сегодня преступники реализуют сценарии с подтверждением данных на «Госуслугах», отметил Немкин. Кроме того, к распространенным схемам он отнес легенды о прекращении обслуживания сим-карты, якобы зафиксированных подозрительных финансовых операциях и прочие.

В то же время не всегда молчаливые звонки совершаются аферистами – в отдельных случаях они связаны с обзвоном автоматизированных систем, когда соединение устанавливается роботом, после чего к разговору должен подключиться оператор. Если же подобные звонки начали поступать слишком часто, то нужно насторожиться — это явно признак работы колл-центра мошенников. Депутат призвал не перезванивать на неизвестные номера, блокировать их, а также применять встроенные средства защиты от спама.

До этого главред аналитического издания Runet Владимир Зыков рассказал о внедрении сложной поэтапной схемы обмана россиян с предложением о работе за границей. В ходе обмана преступники просят отправить деньги то на визу, то на консульские сборы, то на оформление разрешения. Такие расходы при переезде за рубеж действительно есть, но в данном случае важно понимать, кому именно платит человек — если средства не проходят через консульство, визовый центр, госпортал, а направляются на личный счет человека или его криптокошелек — это обман, подчеркнул эксперт.

Совфед ранее одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников.