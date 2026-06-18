«Лента.ру» получила премию за цифровую трансформацию

Издание «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стало лауреатом премии «Приоритет: Цифра–2026» в номинации «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Члены жюри премии отметили применение ИИ в редакционной работе «Ленты.ру». Как уточнили в Rambler&Co, применение ИИ при проверке текстов, подборке иллюстраций и генерации заголовков сократило время на подготовку материалов более чем в два раза.

«Достигнутое повышение редакционной эффективности не сопровождается снижением качества – напротив, автоматизация рутинных процессов высвобождает журналистский ресурс для смысловой работы», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Напомним, премию «Приоритет. Цифра» вручают российским разработчикам ПО, интеграторам и представителям ИМ-отрасли за передовые достижения в сфере импортонезависимости и цифрового суверенитета.