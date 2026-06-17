Россиянам рассказали, как правильно передавать вещи во временное пользование

При передаче вещи во временное пользование, особенно если ее стоимость превышает 10 тыс. рублей, необходимо заключить договор в простой письменной форме. Такой совет в интервью RT дал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

При этом, по его словам, даже при отсутствии договора собственник вправе потребовать через суд возмещения ущерба.

«Доказывать факт передачи вещи и условия пользования придется с помощью переписки, расписок, электронных сообщений и иных доказательств, поскольку ссылаться на свидетельские показания для подтверждения сделки будет нельзя», — отметил эксперт.

Кроме того, необходимо доказать, что повреждение или утрата имущества произошли по вине временного пользователя. Если же ему удастся доказать обратное, он будет освобожден от ответственности, добавил Хаминский.

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин до этого объяснил, как вернуть дружеский займ, который был дан без расписки.

Перед тем, как обратиться в суд, он посоветовал направить должнику требование о возврате средств. При этом если точный срок возврата не был установлен, придется подождать 30 дней с момента предъявления требования.

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