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Общество

Прогулявшего школу мальчика нашли дрейфующим в море на блоке из пенопласта

На Тайване прогулявшего школу ребенка нашли плавающим в море
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На Тайване прогулявшего школу мальчика нашли дрейфующим в море на блоке из пенопласта, пишет Need to Know.

Учитель обратил внимание, что ученик по фамилии Цоу отсутствует на занятиях без предупреждения. Попытки связаться с родителями результатов не дали.

Поскольку семья мальчика ранее находилась под наблюдением социальных служб, было принято решение проверить его местонахождение. Однако дома никого не оказалось, после чего полиция начала поиски ребенка как пропавшего без вести.

В это время рыбак заметил в море у устья реки Чжунган мальчика, который находился на большом блоке из пенопласта и дрейфовал вдали от берега. Мужчина немедленно сообщил о случившемся экстренным службам.

На место прибыли сотрудники береговой охраны, которые провели спасательную операцию и благополучно доставили ребенка на сушу. Позже выяснилось, что спасенным оказался разыскиваемый школьник.

После спасения правоохранители связались с отцом мальчика, который работает в другом городе, и передали ему ребенка.

По предварительным данным, школьник самостоятельно приехал из соседнего населенного пункта к побережью, чтобы поиграть. Каким образом он оказался в море на пенопластовом блоке, пока точно не установлено.

Ранее двух женщин унесло в море, пока они спали на пляже.

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