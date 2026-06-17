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Психолог объяснила, как контакт с питомцами влияет на стресс

Психолог Кушнарева: контакт с питомцами помогает временно справиться со стрессом
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Контакт с питомцами при стрессе и тревоге может стать для человека быстрым способом стабилизировать свое эмоциональное состояние. Об этом газете «Известия» рассказала семейный психолог и психотерапевт Ольга Кушнарева.

По словам специалиста, поглаживания и объятия с кошками и собаками создает является простой и доступной телесной опорой. Благодаря теплу, тактильному контакту и присутствию животного рядом нервная система человека отвлекается от тревожных мыслей на сенсорные ощущения. В результате уровень внутреннего напряжения начинает снижаться.

Однако психолог предупредила, что такое облегчение носит кратковременный характер и не устраняет первопричину стресса, которой могут быть конфликты с окружающими, финансовые трудности, эмоциональное выгорание или одиночество. Питомец помогает лишь справиться с острым моментом.

Эксперт подчеркнула, что животные не критикуют человека, не вступают с ним в неприятные диалоги и не предъявляют требований. На фоне этого взаимодействие с питомцем становится более комфортным, чем с окружающими. В итоге у некоторых людей может формироваться тенденция постепенно отказываться от социальных контактов в пользу домашнего животного.

«Риск появляется тогда, когда животное становится единственным источником эмоционального тепла. Это может привести к сужению социальных связей и снижению вовлеченности в реальные отношения», — предупредила психолог.

Она напомнила о необходимости поддерживать баланс. Присутствие собаки или кошки может выступать в качестве поддерживающего фактора, но не должно становиться заменой полноценной социальной жизни.

Ранее ветеринар дала советы, как помочь питомцу пережить грозу.

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