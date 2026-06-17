Стало известно, как россияне относятся к даче

В последние 20-30 лет отношение россиян к даче сильно изменилось на фоне нового восприятия труда и отдыха. Об этом kp.ru рассказал психолог Родион Чепалов.

По словам эксперта, сегодня дачный отдых является способом восстановления психики, которая находится в напряжении из-за постоянных эмоциональных и физических перегрузок.

Психолог выделил четыре типа подхода к такому виду отдыха, первым из которых является «дача-кормилица». Такое восприятие характерно для людей старшего поколения, акцентирующих внимание на урожае ради выгоды.

«Второй — «дача-хобби». Люди занимаются дачным земледелием не ради выгоды, а потому что получают удовольствие от процесса, от экспериментирования. Третий — «дача-антистресс». Тут на первом плане гамак, мангал, книги, прогулки, баскетбольное кольцо, футбольные воротики, мишень для дартса. И четвертый — «дача-парк»: растения становятся частью ландшафта, а не источником пропитания», — объяснил специалист.

По его словам, современное поколение не хочет превращать дачный отдых во вторую работу. Они используют такой досуг для хобби, таких как разведение цветов, рисование, занятия йогой на природе или чтение. Также россияне собираются в загородных домах ради того, чтобы провести время в кругу семьи и друзей.

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