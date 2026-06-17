«Три слова и фото»: эксперт рассказал о вызовах в современной журналистике

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов в интервью изданию «Инк» рассказал, какое будущее ждет медиаиндустрию и с какими вызовами она сталкивается прямо сейчас. По его словам, отрасль вынуждена адаптироваться к новым форматам потребления информации: классические подходы редакций к работе все чаще проигрывают скорости и эмоциональной подаче контента.

«Журналистика сегодняшнего дня может состоять из трех слов и одной фотографии, и это ничем не хуже аналитической статьи, которая три года пишется», — отметил Иксанов.

Он также высказался о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в работу журналистов. По его мнению доверять нейросетям создание контента пока рано, поскольку нынешние модели порой «несут полную ахинею». Однако для создания визуальных материалов и анализа данных ИИ уже успешно применяется и хорошо себя зарекомендовал.

Недавно в ходе сессии «Человек — государство — бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ» в рамках ПМЭФ-2026 Иксанов заявил, что в России необходимо перестать импортозамещать иностранные решения и развивать собственные цифровые платформы.

Он подчеркнул, что российская цифровая отрасль находится на новом этапе развития.

Ранее сообщалось, что Дзен и News Media Holding будут развивать доступное медиа про деньги, экономику и бизнес.