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Общество

Врач назвал эффективный способ взбодриться в офисе

Врач Романов: три минуты тектоника взбодрят лучше кофе
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Работа в офисе предполагает статичную позу в кресле, которая перегружает поясницу, нарушает кровообращение и зажимает шею. Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья стоит делать короткие перерывы на тектоник (танец, подразумевающий интенсивную работу рук и корпуса). Такой совет в интервью РИАМО дал врач Олег Романов.

По его словам, ритмичные движения активирую разные группы мышц и мобилизуют грудной отдел позвоночника, который у офисных сотрудников зачастую полностью заблокирован. Работа плечами и лопатками при этом снимает напряжение трапециевидной мышцы, приводящее к мигрени.

«Дополнительный бонус — ритмичные движения запускают выброс дофамина и снижают кортизол. Проще говоря, три минуты тектоника между рабочими задачами работают лучше, чем десятая чашка кофе, и точно полезнее, чем тревожная прокрутка новостей», — сказал специалист.

Как отмечала испанский травматолог Инес Санчес, регулярная физическая активность остается главным способом профилактики болей в спине, тогда как правильная осанка и эргономичная мебель сами по себе не гарантируют защиты от проблем с позвоночником.

Ранее россиянам объяснили, почему лицо выглядит уставшим в конце рабочего дня.

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