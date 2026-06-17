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Общество

Эксперт назвал четыре валютных риска при международных сделках

Эксперт Норицин: расчеты в долларах и евро повышают риск блокировки платежа
Shutterstock

При выборе валюты для международных контрактов российскому бизнесу нужно учитывать четыре уровня рисков: курсовую волатильность, транзакционные издержки, санкционные и комплаенс-риски, а также риск ликвидности. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Норицин, директор по работе с финансовыми институтами Точка Банка.

«Между подписанием контракта и фактической оплатой стоимость валюты может измениться так, что маржа исчезнет. Чем длиннее срок между фиксацией цены и расчетом, тем выше неопределенность. Особенно это актуально для валют развивающихся стран, где колебания могут достигать десятков процентов за несколько недель», — объяснил он.

Что касается транзакционных издержек, для менее ликвидных валют комиссии и спред (разница между курсом покупки и продажи) могут съедать несколько процентов оборота. В некоторых случаях затраты на конвертацию становятся сопоставимыми с маржинальностью сделки. Эксперт рекомендует заранее оценивать все сопутствующие платежи, включая комиссии банков-корреспондентов.

Расчеты в долларах или евро с контрагентами из чувствительных юрисдикций повышают вероятность блокировки платежа. Банк может заморозить операцию на месяцы, а в отдельных случаях — полностью отклонить перевод. Даже если сделка полностью легальна, проверки со стороны комплаенс-служб могут серьезно затянуть процесс.

«Для малого и среднего бизнеса решающим фактором становится банк и его готовые решения: насколько он умеет проводить платежи в нужных валютах и брать на себя часть операционных рисков», — пояснил Норицин.

Если компания получает выручку в рупиях, дирхамах или других малоликвидных валютах, не факт, что она сможет быстро превратить эти деньги в рабочую валюту без существенных потерь. Проблема особенно остро стоит для валют, которые не имеют свободной конвертации или торгуются с большими спредами.

Эксперт подчеркнул, что универсальной валюты для всех сделок не существует — выбор зависит от конкретных условий контракта, юрисдикции контрагента и возможностей банка-партнера. Оптимальная стратегия — диверсификация валютных рисков и предварительный анализ всех четырех факторов на этапе планирования сделки.

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