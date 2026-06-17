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Общество

Россияне рассказали о своем отношении к летним фестивалям

Rambler&Co: 66% россиян посещают летние фестивали, чтобы послушать музыку
kovop/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (66%) посещают летние фестивали, чтобы послушать музыку, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Купера».

Исследование показало, что 34% идут на летние фестивали за атмосферой, а для 47% важен гастрономический опыт.

Опрос показал, что 21% россиян посещают летние фестивали «время от времени», 17% — ежегодно, 26% никогда не были на таких мероприятиях, а 36% пока не думали о таком виде досуга.

Из тех, кто ходит на фестивали ради музыки, 36% хотят послушать известных исполнителей, а 15% — открыть для себя новых. Еще 4% важны электронные сцены и диджей-сеты.

В ходе опроса выяснилось, что для 29% посещающих летние фестивали важен комфорт и удобная навигация. Еще 27% назвали важным фактором оптимальную локацию и транспортную доступность, 17% стремятся провести время с друзьями, 15% любят различные активности на фестивалях.

Что касается еды, 24% россиян покупают на фестивалях напитки, 20% — шашлыки и блюда на гриле, 13% — пиццу и шаурму, 10% — бургеры и хот-доги, 9% предпочитают азиатскую кухню, 8% покупают легкие закуски, а еще 7% — сладкое.

Также 16% россиян заявили, что на фестивалях для них важна возможность петь любимые песни вместе с друзьями, 14% хотят снимать видео и фотографироваться, 13% любят танцевать, 12% пробуют необычную еду, 12% участвуют в активностях, а 11% ценят новые знакомства.

Опрос проходил с 4 по 11 июня 2026 года на медиаресурсах Rambler&Co. Всего в исследовании приняли участие более 2000 человек.

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