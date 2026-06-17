Один человек не выжил во время утечки химикатов на предприятии в Саратовской области

В Саратовской области один человек не выжил при утечке химикатов на предприятии

В Саратовской области во время аварии на химическом предприятии не выжил один человек. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 16 июня — на территории промышленного предприятия произошел выброс химически опасных веществ. В результате случившегося не выжил один человек.

В данный момент утечка ликвидирована. Распространения химикатов за пределы территории предприятия не произошло.

До этого рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

Ранее станок размолол рабочего на заводе в Петербурге.