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Общество

Один человек не выжил во время утечки химикатов на предприятии в Саратовской области

В Саратовской области один человек не выжил при утечке химикатов на предприятии
Павел Лисицын/РИА Новости

В Саратовской области во время аварии на химическом предприятии не выжил один человек. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 16 июня — на территории промышленного предприятия произошел выброс химически опасных веществ. В результате случившегося не выжил один человек.

В данный момент утечка ликвидирована. Распространения химикатов за пределы территории предприятия не произошло.

До этого рабочий не выжил, когда башенный кран опрокинуло ветром на стройке в Астрахани. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда.

Ранее станок размолол рабочего на заводе в Петербурге.

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