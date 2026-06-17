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Общество

Стало известно о сложностях с лечением Эболы в Африке из-за народных целителей

Independent: заболевшие Эболой в Африке предпочитают народных целителей
Arlette Bashizi/Reuters

Заболевшие лихорадкой Эбола в Африке нередко прибегают к помощи народных целителей. Об этом пишет колумнист The Independent Родни Мухумуза.

По его словам, когда наступает очередная эпидемия Эболы, некоторые сразу идут в больницу. Другие же, наоборот, выбирают народных целителей, что приводит к разрушительным последствиям. Так происходит и сейчас в Демократической республике Конго, добавил он.

«Когда люди не доверяют системе здравоохранения, они часто сначала обращаются к народным целителям, религиозным лидерам или людям, которых уже знают. Опасность заключается в том, что многие попадают в больницу только тогда, когда уже очень больны», — отмечает Онефор Бангенза, представляющий гуманитарную организацию Mercy Corps.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на математическое моделирование японских ученых Рё Киноситы, Мотои Судзуки и Дайсукэ Ёнэоки писала, что инифицированные вирусом эболы жители Африки могут в течение 30 дней с высокой долей вероятности оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии.

Ранее в России оценили вероятность мировой пандемии Эболы.

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