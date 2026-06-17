Выгорание массово охватило россиян из промышленности, строительства и здравоохранения

С падением работоспособности из-за стресса и выгорания сталкивались 52,4% сотрудников компаний из промышленности, строительства, транспорта, здравоохранения и образования. Об этом говорят результаты опроса «Актион Охрана Труда» (входит в группу Актион), с ними ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее распространенное последствие — снижение работоспособности (52,4%). Почти столько же (50,4%) наблюдали эмоциональные срывы и конфликты на рабочем месте. Более четверти опрошенных (28,7%) сообщили об увольнениях сотрудников на фоне психологических проблем. Еще 21,3% сталкивались с длительными больничными. Только 27,7% заявили, что им неизвестно о таких случаях.

О случаях, которые можно отнести к психологическим травмам, не реже одного раза в квартал сообщили 18,9% опрошенных: 8,2% — ежеквартально, 10,7% — ежемесячно или чаще.

Главные причины психологического стресса и выгорания — чрезмерная рабочая нагрузка (56,4%) и нехватка персонала или ресурсов (55,8%). Каждый второй участник опроса (51,3%) связывает проблемы со стилем руководства. Еще 48,3% указали на низкий уровень оплаты труда, 37,3% — на конфликты в коллективе, 28,5% — на неопределенность в работе. Ненормированный график назвали причиной 21,5% опрошенных.

Несмотря на последствия, в 79,2% организаций не ведется статистика случаев, связанных с психологическим состоянием работников. Еще в 11,4% компаний такой учет ведется частично.

Почти половина респондентов (48,7%) поставили уровню проработки темы психического здоровья в организации минимальную оценку (1 балл из 5). Высокую степень формализации (4–5 баллов) отметили только 17,6%.

Самый распространенный способ помощи сотрудникам — больничный лист (62% организаций). Дополнительный отпуск предоставляют 30% компаний, временное снижение нагрузки — 16,1%, перевод на другую работу — 11,2%. Профессиональная помощь остается редкой: консультации с психологом — 3,9%, обращение к медицинским специалистам — 3,2%.

«Выгорание и психологические травмы принято обсуждать прежде всего применительно к офисным сотрудникам, но с их последствиями сталкиваются компании из самых разных отраслей — производства, строительства, ЖКХ, транспорта и здравоохранения. В большинстве организаций эти риски пока не учитывают системно. Работодателям важно включать психосоциальные риски в профилактическую работу», — отмечает Екатерина Ефремова, ведущий эксперты «Актион Охрана Труда».

Ранее россияне стали больше бояться выгорания, чем увольнения.