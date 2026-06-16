Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили подорожание театральных билетов

Ticketland: на стоимость театральных билетов влияет реальная экономика
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В нынешнем сезоне стоимость билетов на театральные спектакли в среднем увеличилась на 10% по России, а также на 15% в Москве. На цены влияет реальная экономика, в том числе себестоимость постановки и инфляция. Об том kp.ru сообщили в сервисе по продаже билетов Ticketland.

В сервисе объяснили, что цена театральных билетов отражает себестоимость постановки, операционные расходы, инфляцию, баланс спроса и предложения.

В пресс-службе уточнили, что средняя цена билета на спектакли в театры столицы, которые входят в топ-10, составила 3460 рублей. Однако приобрести недорогой билет оказывается непросто, поскольку обычно они заканчиваются в первые 10 минут с момента старта онлайн-продаж.

Экономист Денис Ракша объяснил, что бюджеты театров формируются из федеральных и региональных субсидий, а также из тех средств, которые они сами зарабатывают на продаже билетов.

«Чтобы чувствовать себя уверенно, независимо, делать новые постановки, повышать зарплату сотрудникам (а это же не только актеры, но и вспомогательный, технический персонал, а могут быть и приглашенные артисты), театрам нужно зарабатывать. Бюджетные деньги жестко фиксированы, дополнительные расходы театры могут совершать только из тех денег, которые заработали сами. Вот театры и пытаются заработать», — объяснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!