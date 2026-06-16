Россиянам объяснили подорожание театральных билетов

В нынешнем сезоне стоимость билетов на театральные спектакли в среднем увеличилась на 10% по России, а также на 15% в Москве. На цены влияет реальная экономика, в том числе себестоимость постановки и инфляция. Об том kp.ru сообщили в сервисе по продаже билетов Ticketland.

В сервисе объяснили, что цена театральных билетов отражает себестоимость постановки, операционные расходы, инфляцию, баланс спроса и предложения.

В пресс-службе уточнили, что средняя цена билета на спектакли в театры столицы, которые входят в топ-10, составила 3460 рублей. Однако приобрести недорогой билет оказывается непросто, поскольку обычно они заканчиваются в первые 10 минут с момента старта онлайн-продаж.

Экономист Денис Ракша объяснил, что бюджеты театров формируются из федеральных и региональных субсидий, а также из тех средств, которые они сами зарабатывают на продаже билетов.

«Чтобы чувствовать себя уверенно, независимо, делать новые постановки, повышать зарплату сотрудникам (а это же не только актеры, но и вспомогательный, технический персонал, а могут быть и приглашенные артисты), театрам нужно зарабатывать. Бюджетные деньги жестко фиксированы, дополнительные расходы театры могут совершать только из тех денег, которые заработали сами. Вот театры и пытаются заработать», — объяснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр.