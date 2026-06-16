Россиянам рассказали, как отсутствие обеденного перерыва влияет на работоспособность

Отсутствие качественного отдыха и обеденного перерыва в течение рабочего дня приводит к увеличению количества ошибок, снижению скорости обработки информации и повышенной раздражительности. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила нейропсихолог Мария Тодорова.

Специалист объяснила, что мозг человека не приспособлен к многочасовой концентрации без перерывов. Без необходимого отдыха ресурсы внимание истощаются и человек сталкивается с быстрой утомляемостью.

«Когда человек уходит от рабочего места, меняет обстановку, выходит на улицу или просто перемещается в другое пространство, мозг получает возможность переключиться с режима постоянного решения задач. Такое переключение способствует восстановлению когнитивных ресурсов и помогает вернуться к работе с большей продуктивностью», — подчеркнула нейропсихолог.

Помимо этого, по ее словам, попытка совместить обед с рабочим процессом не будет эффективна, поскольку нервная система не воспринимает такой прием пищи как полноценный отдых, а восстановительный эффект от подобного перерыва практически полностью исчезает.

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