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Общество

Классрук Путина раскрыла его уникальную черту, проявившуюся в школьные годы

Учительница Гуревич: Путин в школьные годы был своим и во дворе, и в классе
Александр Казаков/РИА Новости

Первая учительница Владимира Путина по немецкому языку, его классный руководитель Вера Гуревич рассказала, что президент РФ был интересным учеником, обладающим способностью быть «своим» как во дворе, так и среди одноклассников. В беседе с RT педагог вспомнила, что в школьные годы лидер государства интересовался всем и с ранних лет мог свободно обсуждать политические вопросы.

«Ему было там лет 11–12, а его уже интересовало всё: и дворовые... мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были», — рассказала Гуревич.

Она рассказала, что когда её ученик стал старше, она спрашивала его о том, как он всегда мог оставаться на одной волне и с ребятами во дворе, и с учащимися. По её словам, Путин ответил ей, что мог находить общий язык со всеми, и интересовался тем, почему одних больше привлекает учёба, а других – игры во дворе.

Гуревич добавила, что Путин с детства имел широкий ум, и уже в 13 лет с ним можно было разговаривать на самые разные темы, в том числе — обсуждать политические вопросы.

Напомним, также Гуревич рассказала, что в школьные времена Владимир Путин был лидером, потому что его таковым считал коллектив. Сам же он оставался закрытым человеком, который не выставлял себя напоказ и не выдвигался на голосование на руководящие учебные посты.

Ранее учительница Путина рассказала, как он справится с трудностями последних лет.

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