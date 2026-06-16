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Общество

Психолог объяснил, почему летом часто повышается тревожность

Психолог Ланг призвал не строить большого количества планов на лето
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Кажется, что лето должно быть временем релакса, однако многие в теплое время года, наоборот, испытывают тревогу. Причина, как правило, кроется в большом количестве планов и желании все успеть. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил психолог Сергей Ланг.

«Возьмите листок и выпишите все, что вы ожидаете от лета. Вы поймете, что это как раз и мешает вам наслаждаться. Большая часть запланированного может не получиться, и вы будете жить с обидой, что лето прошло зря. Успех — это про ощущения, достаточно просто разрешить себе чувствовать», — отметил специалист.

Он призвал перестать винить погоду, начальника или друзей в случае изменений планов, а просто наслаждаться теплыми днями.

Согласно опросу ТСТН, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», половина (51%) россиян признались, что хотят провести это лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки.

Ранее стало известно, что более половины россиян остались без отпуска летом.

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