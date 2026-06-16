Россиянам назвали главный признак мошенничества при покупке товаров

Мошенники активно внедряют схемы обмана россиян, построенные вокруг покупки товаров и услуг. Вовремя обнаружить обман можно по таким признакам, как просьба перевести аванс или предоплату, а также произвести оплату на карту или по номеру телефона, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По его словам, схемы могут быть самые разные – например, стандартный звонок от афериста, выдающего себя за кого-то. Так, преступник может представиться турагентом, который предлагает горящую путевку, но просит прислать код из СМС для подтверждения.

«Код может быть не от «Госуслуг», но использоваться для дальнейшего шантажа и психологического давления», — подчеркнул эксперт.

Распространённой схемой Воронин также назвал продажу фейковых авиабилетов и туров по предоплате. Он подчеркнул, что просьбы перевести аванс на карту должны сразу насторожить, а также призвал никогда не сообщать незнакомым людям коды, пароли и прочие личные данные. Оплачивать услуги и товары по номеру телефона или карты тоже не следует – лучше воспользоваться онлайн-кассой, так как это впоследствии позволит при необходимости вернуть деньги за неоказанные услуги, заключил специалист.

До этого сообщалось, что в рунете зафиксировали новую мошенническую схему, нацеленную на российских художников-фрилансеров. Злоумышленники выдают себя за иностранных заказчиков и предлагают нарисовать «портрет дочери» в качестве подарка на день рождения, обещая оплату выше рыночной. Эксперты отмечают, что злоумышленники постепенно усиливают эмоциональное воздействие на жертву: начинают с истории о подарке ребёнку, предлагают завышенный гонорар, а затем переходят к требованиям новых платежей и угрозам.

Ранее россиянам рассказали, как защитить сбережения от мошенников.