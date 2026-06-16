В сети рассказали о молодом участнике СВО

Бывший студент Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Алексей Галаев стал одним из молодых специалистов, которые заключили контракт для участия в СВО, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Как рассказал сам Галаев, многие его знакомые принимают участие в СВО.

«У меня много знакомых, кто воюет уже не первый год. Мой день довольно насыщенный. Постоянно на занятиях. Только вечером бывает пара часов отдохнуть», — сказал он.

Галаев добавил, что он всю жизнь занимался компьютерами.

«Интерес к БПЛА появился у меня на втором курсе. Мне нравится управлять дронами», — отметил он.