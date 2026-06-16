Организаторы «Пикника Афиши» рассказали о спортивных активностях на фестивале

На фестивале «Пикник Афиши х Сбер», который пройдет 20 июня в «Коломенском», организуют множество спортивных активностей, сообщает пресс-служба компании «Афиша».

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) организует на фестивале интерактивную зону с футбольными играми, где можно будет сыграть в кикер, побить мячом по мишеням и принять участие в Сабсоккере.

Посетители фестиваля смогут принять участие в групповых тренировках по йоге, зумбе и стретчингу, а также пройти фитнес-челленджи в зоне сети фитнес-клубов World Class.

Также ассоциация гольфа России организует тренировочную зону, в которой инструкторы будут проводить мастер-классы для всех желающих.

Кроме того, в интерактивном фиджитал пространстве от «Московского спорта» посетители смогут поиграть в VR-теннис и баскетбол, настольный хоккей, тетербол и другие игры. В зоне также проведут флэш-турниры по стритболу и турнир по баскетболу.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское».