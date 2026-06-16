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Общество

Россиянам рассказали, можно ли пробовать на вкус продукты в магазине

Юрист Сергеев: продукты в магазине нельзя пробовать на вкус
Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

Покупатель вправе осмотреть товар, проверить его внешний вид, срок годности и состав. Однако намеренно мять продукты, повреждать их и пробовать на вкус без оплаты запрещено. Об этом в беседе с РИАМО предупредил управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

Речь в данном случае может идти не только о возмещении ущерба магазину, но и об административной ответственности, отметил эксперт.

«У нас за умышленную порчу товара законодательством предусмотрена ответственность. Статья 7.17 КоАП РФ — это как раз уничтожение или повреждение чужого имущества», — напомнил он.

При этом, по его словам, следует различать умышленную порчу и случайное повреждение. Риски непреднамеренной утраты товара до момента оплаты несет магазин.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала, какие продукты в супермаркетах стоит покупать с особой осторожностью. Это касается свежей выпечки, кондитерских изделий, сухофруктов, орехов и прочих продуктов, которые употребляют без мыться и термической обработки.

Специалист посоветовала отдавать предпочтение изделиям, которые находятся в закрытых контейнерах или упакованы производителем.

Ранее стало известно, заменят ли маркетплейсы продуктовые магазины.

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