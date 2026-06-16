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Общество

В Подмосковье еще 80 тыс. школьников начнут учиться в математических классах

Воробьев: в сентябре в школах Подмосковья откроют 4 тыс. математических классов
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В новом учебном году в школах Подмосковья распахнут двери более 4 тыс. математических классов – это в два раза больше, чем годом ранее. Охватит проект первые, вторые, пятые, седьмые, восьмые и десятые классы – всего более 80 тыс. детей, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Сегодня востребованы специальности, связанные с точными науками, техническим профилем. Поэтому мы стараемся делать так, чтобы школьники в Московской области могли изучать всё это по современным методикам и в достаточном объёме», — цитирует губернатора 360.ru.

Он также отметил, что в прошлом учебном году в регионе открылись 2 тыс. математических классов в 742 школах, обучение в них начали более 50 тыс. детей – они углублённо занимаются предметом, участвуют в олимпиадах. Эта работа уже приносит результаты – так, в этом году ЕГЭ по профильной математике решили сдавать более 21 тыс. подмосковных школьников, что на 3 тыс. превысило прошлогодние показатели. Количество участников олимпиад выросло на 20%.

Проект подразумевает также переподготовку педагогов – её прошли уже более 1,5 тыс. учителей, принявших участие в методических вебинарах и семинарах.

Воробьев подчеркнул, что открытие новых классов с углублённым изучением математики соответствует запросам населения. В перспективе такой подход к образованию поможет детям поступить в лучшие технические вузы России и получить востребованную профессию, заключил глава региона.

Напомним, также в сентябре в Подмосковье стартует проект «Киберурок» — в 200 школах региона учащиеся с первого класса начнут изучать цифровой мир. В том числе школьники будут учиться использовать искусственный интеллект, следовать правилам безопасности в интернете. Как подчеркнул Андрей Воробьев, это важная часть работы по трансформации системы образования, которая должна соответствовать современным требованиям.

Профильная математика ранее возглавила рейтинг самых страшных предметов на ЕГЭ.

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