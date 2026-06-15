Врач предупредила об опасности привычки есть снеки из общей упаковки

Употребление чипсов и других снеков из общей упаковки с друзьями может стать причиной заражения ОРВИ, появления герпеса и других проблем со здоровьем. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Специалист объяснила, что большая часть респираторных инфекций передается воздушно-капельным путем. Однако, несмотря на это, нельзя полностью исключить возможность заражения через снеки из общей упаковки.

«Для гриппа и ОРВИ такой путь не является основным, но он возможен. Механизм здесь контактный: патогенные частицы со слюной попадают на руки заболевшего человека, затем оказываются на продуктах или на внутренней поверхности упаковки и после этого переносятся на слизистые оболочки здорового человека во время еды либо при касании лица. Вирусы гриппа могут сохраняться на поверхностях до нескольких суток, поэтому заражение вполне реально», — рассказала она.

При этом, по словам врача, общая еда может выступить не только в качестве переносчика гриппа и ОРВИ. Опасность также представляют различные бактериальные и вирусные агенты, устойчивые к высыханию. К ним относятся вирус простого герпеса первого типа, бактерия Helicobacter pylori и возбудители кишечных инфекций, в числе которых ротавирусы и золотистый стафилококк.

Кроме того, эксперт предупредила, что столкнуться с подобными заболеваниями можно и после употребления напитков из одной бутылки. В таком случае происходит обмен слюной, что также передает вирус Эпштейна – Барр и цитомегаловирус.

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