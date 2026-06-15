Бригадам скорой помощи в Московской области выдали новые планшеты

Бригадам Московской областной станции скорой медицинской помощи выдали 750 новых планшетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Новые устройства позволят медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что планшеты интегрированы с системой «103», благодаря чему диспетчер и бригада сможет оперативно обмениваться данными и отслеживать статус вызова в режиме реального времени.

Кроме того, устройства поддерживают телефонную связь с диспетчерской службой и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.