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Общество

Бригадам скорой помощи в Московской области выдали новые планшеты

Бригады скорой помощи Подмосковья получили более 700 новых планшетов
Министерство здравоохранения Московской области

Бригадам Московской областной станции скорой медицинской помощи выдали 750 новых планшетов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Новые устройства позволят медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что планшеты интегрированы с системой «103», благодаря чему диспетчер и бригада сможет оперативно обмениваться данными и отслеживать статус вызова в режиме реального времени.

Кроме того, устройства поддерживают телефонную связь с диспетчерской службой и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания скорой медицинской помощи.

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